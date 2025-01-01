Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Ein anderes Leben
22 Min.Ab 12
Ein Unbekannter schlägt die Prostituierte Denise Petzold brutal zusammen und schneidet ihr die Haare ab. Die Vorgehensweise passt zu dem ehemaligen Serientäter Hajo Görtz, der mittlerweile ein neues Leben begonnen hat. Doch als er unter Verdacht gerät, brennen bei ihm alle Sicherungen durch und Conny Niedrigs Leben scheint in großer Gefahr ...
