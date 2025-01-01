Zu Dritt ist man weniger alleinJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Zu Dritt ist man weniger allein
22 Min.Ab 12
Du bist nicht allein! Das wird Tina Brenners letzter Gedanke gewesen sein, als sie nachts eine versteckte Kamera in ihrem Zimmer entdeckt. Am Morgen wird sie tot aufgefunden. Die Kommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf pure Verzweiflung, schmerzhafte Fassungslosigkeit und krankhafte Liebe ...
