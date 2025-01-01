Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 11Folge 119
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 119: Papa, ich bin schwul

23 Min.Ab 12

Der 19-jährige Paul Hahn entdeckt, dass er homosexuell ist, was sein Leben völlig durcheinander wirbelt. Sein Vater wirft ihn raus, sein Freund betrügt ihn mit einem anderen. Notgedrungen kommt Paul bei Ex-Freundin Corinna unter, die noch immer nicht versteht, warum Paul sie verlassen hat. Dann ertränkt ein Unbekannter Pauls Ex Kai Blum im eigenen Badewasser ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

