Mein Mann, meine Mutter und ich
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 122: Mein Mann, meine Mutter und ich
23 Min.Ab 12
Nachdem die 24-jährige Celine ihren 50-jährigen Freund Uwe mit ihrer Mutter im Bett erwischt, kommt es zu einem handfesten Streit zwischen dem Paar. Celine wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Als Uwe kurz darauf niedergestochen wird und stirbt, schweigt die komplette Familie. Welches Geheimnis vertuschen sie?
