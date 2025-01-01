Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wo ist meine Tochter?

SAT.1Staffel 11Folge 141
23 Min.Ab 12

Nach einem Streit mit ihrem Stiefvater läuft die 16-jährige Miriam Vogel von zu Hause weg. Als sie auch nach Tagen nicht nach Hause kommt und auch ihr Kontakt zur besten Freundin abbricht, macht sich Panik breit. Dann wird Miriam in Begleitung eines fremden Mannes gesehen. Keine gute Gesellschaft, wie sich herausstellt.

SAT.1
