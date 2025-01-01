Warum ist Oma plötzlich böse?Jetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 142: Warum ist Oma plötzlich böse?
23 Min.Ab 12
Die Schülerin Chiara Hilpert zieht für zwei Monate zu ihrer Großmutter. Doch aus der lieben Oma Ilse ist eine Furie geworden, die alle Nachbarn schikaniert. Kein Wunder, dass das nicht ungesühnt bleibt. Was ist der Grund für Oma Ilses plötzliche Veränderung?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick