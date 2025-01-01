Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 153: Tödliche Paintballschüsse
23 Min.Ab 12
Das Auto des Ehepaars Schöller wird während der Fahrt mit Paintball-Kugeln beschossen; es kommt zu einem Unfall. Der Fahrer Kai Schöller stirbt. Ein Zeuge bemerkte zur Tatzeit Jugendliche in der Nähe. Wer treibt da sein perverses Spiel um Leben und Tod? Und welche Rolle spielt der Besitzer der Paintball-Anlage?
