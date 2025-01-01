Zum Inhalt springenBarrierefrei
17-Jähriger sucht seinen biologischen Vater

SAT.1Staffel 11Folge 158
Folge 158: 17-Jähriger sucht seinen biologischen Vater

23 Min.Ab 12

Jugendsünde Vaterschaft - Als Alexander Preisker vor 18 Jahren eine private Samenspende abgab, ahnte er nicht, dass ihn die Vergangenheit eines Tages einholen würde. Nun will sein biologischer Sohn Patrick den Kontakt erzwingen, Alexander aber genau das verhindern. Beiden Männern scheint jedes Mittel recht und die Eskalation ist programmiert.

SAT.1
