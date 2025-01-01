17-Jähriger sucht seinen biologischen VaterJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 158: 17-Jähriger sucht seinen biologischen Vater
23 Min.Ab 12
Jugendsünde Vaterschaft - Als Alexander Preisker vor 18 Jahren eine private Samenspende abgab, ahnte er nicht, dass ihn die Vergangenheit eines Tages einholen würde. Nun will sein biologischer Sohn Patrick den Kontakt erzwingen, Alexander aber genau das verhindern. Beiden Männern scheint jedes Mittel recht und die Eskalation ist programmiert.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick