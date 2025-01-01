Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Ein Haus voller Liebe
23 Min.Ab 12
Während die Kommissare in einem tragischen Todesfall innerhalb einer Patchwork Familie ermitteln, steht Bernie Kuhnt unerwartet auf der Straße. Ein Wasserrohrbruch führt dazu, dass er bei seinen Kollegen Unterschlupf suchen muss. Doch Bernies vorübergehende Heimatlosigkeit führt zu einigen Missverständnissen und einer Ehekrise im Hause Niedrig.
