Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Gesindel und Gesocks
23 Min.Ab 12
In der Gosse - Sozialarbeiter Jochen Grossmann hatte immer versucht, Straßenkids wieder auf die Beine zu helfen. Jetzt liegt der 42-Jährige erstochen am Rande eines Parkplatzes. Die Kommissare treffen auf rebellische Teenager, besorgte Eltern und decken schon bald dunkle Geheimnisse aus der Vergangenheit auf ...
