Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 112: Seitensprung mit dem Sensenmann
22 Min.Ab 12
Mord auf dem Wohnwagen-Strich: Die 37-jährige Katja Reuter liegt erstochen in ihrem Auto. Zunächst deutet alles auf einen Mord im Rotlicht-Milieu hin, aber zwischen heißen Gelüsten und kalter Rache nehmen die Ermittlungen plötzlich eine überraschende Wendung ...
