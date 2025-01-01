Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Tod nach Drehbuch, Teil 2
21 Min.Ab 12
Die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt in einer spannenden Doppelfolge: Eine Studentin wird tot und nur mit einem Leichenhemd bekleidet im Wald gefunden. Es stellt sich heraus, dass die Tote aus einer Leichenhalle entwendet wurde. Die Kommissare stoßen auf weitere Opfer und einen Psychopathen, der ein grausames Spiel mit ihnen treibt.
