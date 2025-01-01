Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn Kinder Kinder kriegen

SAT.1Staffel 5Folge 142
Folge 142: Wenn Kinder Kinder kriegen

21 Min.Ab 12

Entführt am helllichten Tag! Baby Luisa wird auf offener Straße aus ihrem Kinderwagen entführt. Zwischen verschmähter Liebe und zerstörtem Familienglück suchen die Kommissare fieberhaft nach Anhaltspunkten, wo das Baby versteckt gehalten wird. Vom Täter fehlt jede Spur. Können die Kommissare das Baby rechtzeitig aus den Fängen des Entführers retten?

SAT.1
