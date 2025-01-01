Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 146: Feindliche Übernahme
22 Min.Ab 12
Extremsituation Geiselnahme! Eine ganze Familie wird von einem Geiselnehmer im eigenen Haus gefangen gehalten. Der Putzfrau der Familie Reuther gelingt es schließlich - angeschossen und unter schwerem Schock - das Haus unbemerkt zu verlassen. Wie viel Zeit bleibt den Kommissaren bis der Geiselnehmer ihr Verschwinden bemerkt? Bekommen sie die Situation rechtzeitig unter Kontrolle, bevor der Täter erneut schießt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick