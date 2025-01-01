Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Stummer Schrei
22 Min.Ab 12
Eine Kette, Blut und ein paar Haare - das ist alles, was die 17-jährige Schülerin Christine Breuer von ihrer Freundin Rosalie findet. Das Mädchen selbst ist verschwunden. Wurde Rosalie entführt, und können die Kommissare sie noch lebend finden? Oder steckt Christine Breuer selbst hinter dem Verschwinden ihrer Freundin?
