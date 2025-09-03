Eine bombensichere SacheJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Eine bombensichere Sache
22 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12
Gefährlicher Alltag: Zwei Kollegen der Kripo Duisburg werden Zeugen eines Tankstellenüberfalls und geraten dabei selbst in Gefahr. Seltsame Zufälle und kuriose Aussagen lassen die Kommissare ahnen, dass es sich bei dem Überfall nicht um ein gewöhnliches Verbrechen handelt.
