Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fatale Verführung

SAT.1Staffel 6Folge 143
Fatale Verführung

Fatale VerführungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 143: Fatale Verführung

22 Min.Ab 12

Eine WG-Party läuft völlig aus dem Ruder. Mittendrin die Tochter der Kommissarin Conny Niedrig. Wenig später taucht Nicki Niedrig auf dem Polizeipräsidium auf und behauptet, ihre Freundin Miriam schwebe in Lebensgefahr. Lügt sie? Denn die Jungs der WG sagen das Gegenteil! Ein heikler Fall für Conny Niedrig. Sie muss entscheiden, wem sie vertraut.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen