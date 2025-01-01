Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zu schlau für diese Welt

SAT.1Staffel 6Folge 30
Zu schlau für diese Welt

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 30: Zu schlau für diese Welt

22 Min.Ab 12

Lisa Müller wird erwürgt im Wald gefunden. Warum musste das intelligente Mädchen sterben? Konnte ihr Freund die Trennung nicht ertragen, oder versteckt sich der Täter in der eigenen Familie? Die Kommissare ermitteln zwischen dem hoffnungslosen Wunsch nach Anerkennung und verletzter Liebe und stoßen dabei auf Schreckliches.

