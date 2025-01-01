Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Leid

SAT.1Staffel 6Folge 62
Folge 62: Mit Leid

22 Min.Ab 12

Heike Seifert leidet an einer schweren Erkrankung: Multiple Sklerose. Als dann auch noch eine lebenswichtige Spritze ihr Todesurteil ist, haben die Kommissare einen heiklen Fall zu klären: Handelt es sich hier um Suizid oder hat jemand einen heimtückischen Mord geplant? Die Ermittlungen bewegen sich zwischen Liebe, Hass und grenzenloser Eifersucht ...

SAT.1
