Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Killer on the rocks
22 Min.Ab 12
Auf die Cocktail-Bar "Passions" wird ein Anschlag verübt. Dabei sterben drei Menschen an den tödlichen Drinks, unzählige Menschen werden schwer vergiftet. Die Ermittlungen der Kommissare werden durch eine mörderische Mischung aus Rache, Hass und Eifersucht erschwert. Werden die Kommissare den Täter rechtzeitig aufspüren, um weiteren Anschlägen entgegenwirken zu können?
