Ein fast perfektes DoppellebenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 74: Ein fast perfektes Doppelleben
22 Min.Ab 12
Tom Odenwald wird tot in seinem Auto gefunden, alles deutet auf Selbstmord hin. Aber der Ingenieur spielte ein falsches Spiel: Er hatte nicht nur eine Ehefrau, sondern auch eine Verlobte. Musste das Opfer den Reiz des Verbotenen mit seinem Leben bezahlen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick