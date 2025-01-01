Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 7Folge 70
22 Min.Ab 12

Der Privatdetektiv Walter Müller beobachtet, wie der Ehemann seiner Klientin Ingrid Hennecke von einem Unbekannten erschossen wird. Zwischen Betrug, Gier und Eifersucht versuchen die Kommissare, den Mord aufzuklären, bis es ein neues Opfer gibt ...

SAT.1
