Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bernie und der Traum vom Glück

SAT.1Staffel 8Folge 128
Bernie und der Traum vom Glück

Bernie und der Traum vom GlückJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 128: Bernie und der Traum vom Glück

22 Min.Ab 12

Kommissar Bernie Kuhnt hat Geburtstag. Doch scheinbar ist er der Einzige, der das weiß. Enttäuscht verlässt er das Polizeipräsidium, da ihm keiner seiner Kollegen gratuliert hat. Als sein Handy wenige Minuten später klingelt, muss Bernie feststellen: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen