Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 157: Zwischen Wahn und Wahrheit
22 Min.Ab 12
Auf Clarissa Jäger und ihren Vater Maximilian wartet ein Blutbad. Als beide nach einem gemeinsamen Kinobesuch nach Hause kommen, finden Sie nicht nur ihre Tante Birgit erstochen im Wohnzimmer, sondern noch dazu ihre Stiefmutter Lara, die völlig apathisch und obendrein blutverschmiert mit einem Messer in der Hand daneben sitzt ...
