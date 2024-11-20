Faltenfrei - VogelfreiJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 162: Faltenfrei - Vogelfrei
22 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Als Trudi Schüttler ihre eigene Antifalten-Party nicht überlebt, gerät der zwielichtige Schönheitschirurg Dr. Friedrich Melzer ins Visier der Fahnder. Der Fall nimmt jedoch eine plötzliche Wende, als Trudis Papagei zu sprechen beginnt. Ein wertvoller Zeuge?
