Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geheimnis eines Engels

SAT.1Staffel 8Folge 59
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 59: Geheimnis eines Engels

22 Min.Ab 12

Blutverschmiert und verwirrt wird das Partygirl Friederike Steinbüchel von einer Polizeistreife aufgegriffen - sie kann oder will nicht sagen, was mit ihr geschehen ist. Wenige Tage darauf wird die Leiche eines Mannes auf einem Schrottplatz entdeckt. Hat der Mord etwas mit dem verstörten Zustand des Mädchens zu tun?

