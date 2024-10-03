Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Gefundenes Fressen
22 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Zwischen Fleischabfällen eines Tierfutterherstellers wird die gefrorene Leiche von Peter Friedmann gefunden. Die Spuren führen ins Kühlhaus des Unternehmens, aber dort verlieren sie sich. Hatte Friedmann etwas gesehen, was er besser nicht sehen sollte, oder hat der Täter aus einem ganz anderen Motiv heraus gehandelt?
