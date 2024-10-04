Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 86: Kasunkes letzter Coup
22 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12
Der Kleinkriminelle Karl-Heinz Kasunke wird auf der Straße niedergeschossen. Bei ihm finden die Kommissare 100 000 Euro und ein Ticket nach Mallorca. Wie kommt der Hartz IV-Empfänger an so viel Geld und was will er auf Mallorca? Bei der Suche nach den Antworten stoßen die Kommissare auf die Spur eines erstaunlichen Verbrechens.
