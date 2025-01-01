Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Im Netz gefangen
22 Min.Ab 12
Als Elke Wieland erschossen auf einem Parkplatz gefunden wird, scheint der Familie neben dem schrecklichen Verlust zudem eine herbe Enttäuschung bevorzustehen: Es sieht ganz danach aus, als hatte die Hausfrau und Mutter geplant, ihre Familie für einen Fremden aus dem Internet zu verlassen. Die Kommissare beginnen fieberhaft, nach dem Unbekannten zu fahnden und stoßen dabei auf ein hinterhältiges Spiel ...
