Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Hinter verschlossenen Türen

SAT.1Staffel 9Folge 61
Hinter verschlossenen Türen

Hinter verschlossenen TürenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 61: Hinter verschlossenen Türen

22 Min.Ab 12

Blutiges Familiendrama oder bloße Willkür? Als der Marokkaner Yassin Badar erschossen am Straßenrand aufgefunden wird, entdeckt die Polizei in seiner Wohnung seine bewusstlose und gefesselte Ehefrau Daria. Doch das gemeinsame Baby bleibt verschwunden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn keiner weiß, wo die kleine Zohra stecken könnte.

