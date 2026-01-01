Niklaas, ein Junge aus Flandern
1 StaffelAb 6
Der Waise Niklaas lebt mit dem Großvater im malerischen Flandern. Sein Leben ist arbeitsreich und hart, doch trotz allem ist Niklaas glücklich. Er nimmt einen misshandelten Hund namens Patrasch bei sich auf und zwischen den beiden entsteht eine enge Freundschaft. Als sein Opa stirbt, hat der Junge niemanden mehr außer Patrasch und seiner Freundin Aneka.Die Serie entstand nach dem Roman „The Dog of Flanders“ von Marie Luisa de la Ramée. Regisseur Yoshiro Kuroda führte auch bei „Die Abenteuer des Peter Pan“ Regie. Die Geschichten um den tapferen Niklaas sind liebevoll gezeichnet und bestechen durch einen ruhigen, besonders für die Kleinsten geeigneten Erzählstil.