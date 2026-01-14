Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Folge 13: Die Windmühle aus der Zeit Napoleons

25 Min.
Ab 6

Ein Sturm hat die alte Windmühle beschädigt. Noël soll sie reparieren. Niklaas beobachtet und zeichnet ihn dabei. Als sich die Mühle wieder in Bewegung setzt, sieht Niklaas Hanses Sohn Andras auf einem der Flügel herumturnen. Geistesgegenwärtig greift er ein.

