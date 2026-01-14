Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Holzfäller Michel hat sich den Fuß verletzt. Niklaas hilft ihm bei der Arbeit. Er verbringt die Nacht in dessen Hütte. Beim Holzsammeln sieht er den riesigen Baum, den Michel fällen wollte. Niklaas beschließt, den Baum selbst umzulegen.

