Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 40: Großvaters neue Arbeit
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Großvater Jehan arbeitet in Antwerpen auf dem Gemüsemarkt. Er überzeugt Niklaas davon, dass ihn die Arbeit nicht anstrenge. Niklaas will, dass der Großvater sich schont und hilft ihm die nächsten Tage. Das ist Jehan aber gar nicht recht, denn sein Enkel soll sich auf den Malwettbewerb konzentrieren.
