Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 40vom 14.01.2026
Folge 40: Großvaters neue Arbeit

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Großvater Jehan arbeitet in Antwerpen auf dem Gemüsemarkt. Er überzeugt Niklaas davon, dass ihn die Arbeit nicht anstrenge. Niklaas will, dass der Großvater sich schont und hilft ihm die nächsten Tage. Das ist Jehan aber gar nicht recht, denn sein Enkel soll sich auf den Malwettbewerb konzentrieren.

Studio 100 International
