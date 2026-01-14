Der lange, vertraute WegJetzt kostenlos streamen
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 41: Der lange, vertraute Weg
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Großvater muss nach einem Schwächeanfall das Bett hüten. Deshalb übernimmt Niklaas alle Arbeiten im Haus. Auf diesem Grund kommt er nicht mehr zum Üben für den Wettbewerb. Doch Jehan erholt sich wieder und alles scheint in bester Ordnung zu sein.
