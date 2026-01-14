Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Ein Geschenk für Großvater

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
Ein Geschenk für Großvater

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Folge 44: Ein Geschenk für Großvater

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Niklaas hat gut gearbeitet und erhält seinen ersten Lohn. Er kauft davon ein großes Stück Fleisch und kocht eine gute Suppe für den Großvater. Dieser ist sehr gerührt. Er sagt dem Jungen, dass er Bescheid weiß über den Hafenjob und lobt ihn. Schließlich stirbt Jehan in den Armen seines fassungslosen Enkels.

