Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 7vom 14.01.2026
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Patrasch ist sehr krank. Niklaas gibt dem Tier etwas Medizin, aber dem Hund geht es immer schlechter. Jehan kommt vorbei und bringt Fleisch mit. Daraus kochen sie eine Suppe für Patrasch. Und siehe da, ein kleines Wunder geschieht: Patrasch frisst wieder.

Studio 100 International
