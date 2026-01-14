Norman Normal
Folge 24: Dschungelfieber
24 Min.Folge vom 14.01.2026
Die Strahlemanns haben das Allheilmittel gegen ödes, graues Stadtleben gefunden. Man muß den Planeten nur unter riesigen Blumen verstecken. Mit Hilfe von Spezialtabletten wird die Stadt schnell in einen gefährlichen Dschungel verwandelt. Allerdings hat Norman keine Zeit, sich mit etwas so Nebensächlichem abzugeben. "Die geschwollenen Daumen" geben eine Autogrammstunde auf der anderen Seite der Stadt. Die Tour quer durch die Stadt wird zu einer Odyssee mit Jenny und Pamela im Schlepptau.
