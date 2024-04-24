Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Auf den zweiten Blick

SAT.1Folge vom 24.04.2024
Auf den zweiten Blick

Auf den zweiten BlickJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 24.04.2024: Auf den zweiten Blick

43 Min.Folge vom 24.04.2024Ab 12

Teenager-Tragödie: Zwei Freundinnen wagen eine riskante Autofahrt. Eine von ihnen ist angetrunken, die andere steht unter größtem emotionalem Stress. - Was experimentierfreudige Kinder im Internet finden, ist für Philipp Stehling und Thomas Schmidt alles andere als ein Routine-Einsatz. - Und: Als er realisiert, was hinter der Verletzung seiner Patientin steckt, zweifelt Notfallsanitäter Lukas Tschufenig an sich selbst.

Alle verfügbaren Folgen