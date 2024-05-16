Mit einem Pflaster ist es nicht getanJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 16.05.2024: Mit einem Pflaster ist es nicht getan
44 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Ein Vater schließt versehentlich seine Kinder in der Wohnung ein. Die Retter werden zu einem nervenaufreibenden Einsatz gerufen, denn auf dem Balkon ist ein Feuer ausgebrochen. - Notfallsanitäter Matthias Jansen soll eine Hochschwangere vom Frauenarzt ins Krankenhaus fahren, doch das Baby hat es eilig. - Nach einem Unfall in der Scheune ist ein Landwirt überzeugt, dass er nur ein Pflaster braucht. Doch Notfallsanitäter Markus Kosch entdeckt eine lebensgefährliche Verletzung.