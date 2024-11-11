NOTRUF
Folge vom 11.11.2024: Echt übel
23 Min. Folge vom 11.11.2024 Ab 12
Als Notfallsanitäter Philipp Stehling und sein Kollege Thomas Schmidt vier Campern helfen wollen, die mit Übelkeit und Erbrechen kämpfen, haben die beiden Retter bald einen ungeheuerlichen Verdacht, was dort passiert sein könnte. - Eine Hochschwangere hat plötzlich starke Wehen und ihr Ehemann alarmiert den Notruf. Das Paar will das Baby unbedingt im Krankenhaus zur Welt bringen - allerdings bezweifeln die Sanitäter, dass sie es noch bis dorthin schaffen...