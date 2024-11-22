NOTRUF
Folge vom 22.11.2024: Das renkt sich wieder ein
23 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Aus dem Nichts werden Jugendliche von Gleichaltrigen provoziert und niedergeschlagen. Da die umliegenden Schockräume in der Umgebung besetzt sind, müssen die Retter die Verletzten direkt vor Ort behandeln, was sie bei der Art von Verletzung vor eine Herausforderung stellt. - Eine Rentnerin verheimlicht ihrem Sohn gegenüber, wie schlecht es ihr die letzten Tage ging. Das hat für die 78-Jährige lebensbedrohliche Folgen.