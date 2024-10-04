NOTRUF
Folge vom 04.10.2024: Zuckersüß
23 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12
Ein Witwer feiert ausgiebig den Hochzeitstag mit seiner verstorbenen Frau - am nächsten Tag findet eine Hundebesitzerin ihn leblos auf einer Parkbank. Dem alarmierten Notfallsanitäter Max Bay wird schnell klar, dass der Mann nicht nur seinen Rausch ausschläft, sondern in Lebensgefahr schwebt. - Eine junge Frau will ihren Freund überraschen, doch durch eine Verkettung von Missgeschicken löst sie einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus ...