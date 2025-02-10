NOTRUF
Folge vom 10.02.2025: Explodierte Hand
23 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Die ambulante Pflegekraft Svenja Raderthal ist geschockt: Ihre 74jährige Patientin Iris Jung hat eine großflächige, tiefe Fleischwunde in der Handinnenfläche und weiß nicht, woher. Doch was Notfallsanitäter Philipp Stehling und Rettungssanitäter Thomas Schmidt noch mehr verwundert, ist, dass ihre Patientin keinerlei Schmerzen hat. - Auf einer Geburtstagsfeier bricht ein Jugendlicher nach übermäßigem Alkoholkonsum zusammen. Die Retter erkennen schnell die lebensbedrohliche Lage.