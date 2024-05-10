NOTRUF
Folge vom 10.05.2024: Ins Auge gegangen
43 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12
Ein Auffahrunfall führt zu einer ungewöhnlichen Verletzung am Auge, die Thomas Schmidt und Philipp Stehling vor eine Herausforderung stellt. - Eine verletzte Frau liegt nach einem Sturz hilflos in ihrer Wohnung - doch die Tür ist verschlossen. Für Notfallsanitäter Fabian Rothe beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. - Und: Auf einen Schlag ist alles anders: Als eine Frau bei ihrem Mann am Frühstückstisch ein seltsames Verhalten bemerkt, schrillen bei ihr alle Alarmglocken.