NOTRUF
Folge vom 25.04.2024: Auf ex
43 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12
Ein Junggesellinnen-Abschied endet lebensgefährlich. Sanitäterin Franziska Wege erkennt gerade noch rechtzeitig die Ursache für die Symptome der angehenden Braut. - Ein Mann lässt seine Frau an der Autobahnraststätte zurück und kollabiert kurz darauf am Steuer. Für Notarzt Richard Adler ist es einer der rätselhaftesten Fälle seiner Karriere. - Und: Fabian Rothe rettet eine junge Frau - mit entscheidender Unterstützung durch ihren Vierbeiner.