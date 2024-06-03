NOTRUF
Folge vom 03.06.2024: Auf die Zähne gebissen
44 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Eine Teenagerin bekommt beim Zahnarztbesuch plötzlich akute Atemnot, kurze Zeit später spielt ihr Herz verrückt. Notfallsanitäter Christian Strzoda gibt alles, um die Jugendliche zu retten und stößt dabei auf eine überraschende Diagnose. Die Begleitdame Verena Kolb ist genervt: Ihr Stammkunde, ein erfolgreicher Eventmanager, ist total gestresst und hat nur seine Arbeit im Kopf. Erst langsam entspannt sich die Situation. Dann der Schock: Der Workaholic liegt reglos im Bett.