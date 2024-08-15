NOTRUF
Folge vom 15.08.2024: Wo der Pfeffer wächst
43 Min. Folge vom 15.08.2024 Ab 12
Nach einer wilden Partynacht eskaliert der Streit einer Mädchenclique vor der Disco so sehr, dass neben den Rettern auch die Polizei eingreifen muss. Notfallsanitäter Andreas Drobeck steht vor einer großen Herausforderung, denn die Stimmung heizt sich immer weiter auf. - Gefährlicher Einsatz für Notfallsanitäter Fabian Rothe: Eine manische Patientin muss in die psychiatrische Klinik eingewiesen werden, doch dies gestaltet sich als gefährliches Unterfangen.