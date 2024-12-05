NOTRUF
Folge vom 05.12.2024: Der dritte Mann
23 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Ein 23-Jähriger will sich mit seinen Freunden treffen - doch er kommt nicht bei ihnen an. Notfallsanitäter Matthias Jansen erinnert sich an eine Gewalttat, die seinen Patienten in Lebensgefahr gebracht hat. - Rentnerin Ingrid ist besorgt: Plötzlich ist ihr Ehemann völlig verändert. Ingrid glaubt an einen Schlaganfall, doch der Rettungssanitäter Jo Bungarz vermutet eine andere, oft unterschätze, aber lebensgefährliche Erkrankung.