NOTRUF
Folge vom 20.12.2024: Unfall im Skatepark
23 Min.Folge vom 20.12.2024Ab 12
Skaten - ein Lebensgefühl: So auch für einen Jugendlichen und seine Clique, die sich auf dramatische Weise überschätzt haben und mit ihrem Verhalten den Sanitätern Philipp Stehling und Thomas Schmidt einige Rätsel aufgeben. - Den Rettern wird oft nicht nur medizinisch alles abverlangt, sondern manche Einsätze bringen sie aus ganz anderen Gründen an ihre Grenzen, wie der heutige Einsatz von Rettungssanitäter Jo Bungarz zeigt.